Контрнаступление: какие проблемы должны решить ВСУ, чтобы подготовиться

Украине необходимо как можно быстрее перехватить инициативу в поле боя. Россия получит много преимуществ, если будет инициатива в 2024 году.

О возможном ходе российско-украинской войны рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете.

Аналитики ISW напомнили о позиции США относительно боевых действий в Украине, озвученной Белым домом в двух заявлениях, сделанных в январе и мае 2024 года. В обоих заявлениях говорится, что ВСУ должны сосредоточиться на "активной обороне". В то же время ожидается, что оборона будет продолжаться минимум год, и в течение этого времени Россия захватит незначительные территории, а Украина усилится западной помощью.

В аналитическом отчете перечислили, что нужно сделать Украине, чтобы быть готовой к контрнаступлению в 2025 году:

получить американское оружие в ближайшие недели

стабилизировать линию фронта

защититься от наступления ВС РФ летом 2024 года

помешать продвижению российских войск на новые украинские территории

решить вопрос с мобилизацией

принять "ряды непринятых решений" — решения должны принять в Украине и на Западе

перехватить инициативу на поле боя

"Скорее всего, понадобится еще несколько недель, чтобы западное оружие и боеприпасы прибыли в передовые украинские подразделения. Прибытие военной помощи США в Украину, вероятно, позволит украинским войскам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу. Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции зависит от ряда непринятых решений на Западе, России и Украине", — отмечают в отчете.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий россиян.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Украины наступил "критический момент" в войне, поэтому необходимо обеспечить ВСУ боеприпасами и системами ПВО.

К слову, ряд западных СМИ опубликовал свои видения дальнейшего сценария войны в Украине. Да, есть оценки, что война не будет длиться годами, а может быть приостановлена или "заморожена" уже в 2024 году; имеется большой риск потери территорий и продвижения оккупантов в глубь страны; есть угроза, что в июле войска РФ могут снова оказаться под Киевом.

Ранее ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему во время долгожданного контрнаступления не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники военное руководство и чего ожидать дальше.

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