Контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях в Минобороны сравнили с освобождением Херсона

Инициатива на нашей стороне
На Бердянском и Мелитопольском направлениях идет контрнаступление ВСУ. Вблизи Малой Токмачки-Новопокровки и Великой Новоселки-Урожайного украинские защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 18 июля. в эфире телемарафона.
По ее словам, тактика врага по остановке продвижения ВСУ не имеет успеха, хотя он прилагает немало усилий для этого.
"Враг у нас сильный. Поэтому нашим войскам приходится двигаться в очень сложной обстановке", — добавила Маляр.
Более того, необходимо создать определенные условия для дальнейшего продвижения. А это требует времени.
"Вспомните освобождение Херсона – это тоже было не за один день", — заявила Маляр.
Между тем наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно. Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне.
Ранее Анна Маляр сообщила, почему контрнаступление ВСУ замедляется из-за заминирования полей врагом. Замминистра обороны заявила, что разминировать территории на юге скорее невозможно из-за технических моментов.
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