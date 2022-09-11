Контрнаступление на Харьковщине: Жданов объяснил, почему россияне так быстро отступают

Шестые сутки идет контрнаступление украинских войск на Харьковщине. Враг продолжает нести потери.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"На Харьковском направлении подразделение противника третьей мотострелковой дивизии 20-й объединенной армии осталось без средств поддержки, а личный состав был в панике. Почему они так быстро отступают? Потому что нам удалось создать ситуацию паники среди личного состава, частей и подразделений Российской армии ", – добавил он.

По словам эксперта, известно и о многочисленных санитарных потерях противника в Харьковской области. За предыдущие сутки в село Волуйка Белогородской области привезли более 75 раненых российских солдат. А из Белгорода в Москву эвакуировали более 100 раненых.

Из-за потерь в живой силе российские захватчики планируют провести мобилизацию мужского населения на временно захваченных территориях. Мужчинам запрещено покидать населенные пункты.

"Они пытаются вводить комендантскую блокаду населенных пунктов для того, чтобы потом мобилизовать мужчин. Мобилизовать они могут только тех, кто взял российский паспорт", — добавил эксперт.

Напомним, Вооруженным Силам Украины, которые за 11 дней сентября освободили от оккупантов уже более 3000 кв км, до государственной границы в Харьковской области осталось 50 км. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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