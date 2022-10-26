Контрнаступление на Херсон: в ВСУ рассказали, какую провокацию готовят оккупанты

Военные РФ маскируются под мирное население, чтобы создать картинку для пропаганды РФ.

Российские оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям против Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, возможны ли уличные бои при освобождении Херсона, Гуменюк ответила:

"Уличные бои — очередная манипуляция и провокация, которую они пытаются использовать как нарратив-"ужастик". Уличные бои в таком большом городе, в областном центре — это довольно сложное дело, мощная борьба и достаточно кровопролитная. Потому они на данном этапе готовят это больше как провокацию, переодевая действующих военных в гражданскую одежду, расселяя их по домам выехавших херсонцев".

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Как пояснила представитель Сил обороны юга Украины, россияне таким образом " пытаются создать картинку, как Вооруженные силы Украины жестоко расстреливают местное население".

"На самом деле стратегия действий может быть разной. Украинские Силы обороны в этой войне отличаются тем, что применяют очень много креативных решений, которые до сих пор не были воплощены. Думаю, мы еще удивим и мир, и оккупантов", — добавила она.

Как известно, вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра.

Захватчики эвакуировали так называемые "государственные" учреждения из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма были вывезены работники и имущество банков и пенсионного фонда. Также город покинули известные херсонские коллаборанты Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов.

Группировка российских военных в Херсоне сейчас оценивается в цифру от 20 до 25 тысяч, РФ испытывает существенные проблемы с их обеспечением.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что ВСУ взяли под контроль все переправы. По его словам, оккупанты не смогут вывести войска из Херсона, как они сделали это на Харьковском направлении.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне будут сражаться за Херсон до последнего солдата. Он предположил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, приказал не отступать с правого берега Днепра.

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