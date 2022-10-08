Контрнаступление на Херсонщине: Арестович рассказал, насколько приблизились войска

Вооруженные силы Украины приблизились к Херсону на расстояние 30 километров. По словам Алексея Арестовича, с этих позиций уже виден сам город.

Об этом советник ОПУ заявил 8 октября.

По словам Арестовича, ВСУ уже на позициях дальше, чем в Посаде-Покровском, около 30 км до Херсона.

С этой позиции уже видны дома в Херсоне. Это очень хорошо, потому что все виды артиллерии заработают", — продолжил он.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ продолжают контрнаступление сразу по нескольким направлениям : в Харьковской и Херсонской областях. Украинские защитники также освобождают территории в Луганской области. В то же время оккупанты предпринимают активные попытки сломать украинскую оборону по линии Горловка – Бахмут – Пески. Однако особого успеха противник не имеет.