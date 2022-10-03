Контрнаступление на Херсонщине: полковник СБУ рассказал, какой приказ получили оккупанты

На юге российские войска "очень сильно страдают" от ВСУ, рассказал Роман Костенко.

Оккупанты в Херсонской области несут большие потери, но им запрещают отступать "несмотря на все законы военной науки", потому что это нанесет удар по авторитету президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко на Youtube-канале ТСН.

Как отметил Костенко, для Российской Федерации стратегически юг Украины является большим приоритетом, чем восток.

По его словам, на юге войска РФ "очень сильно страдают от наших Вооруженных Сил".

"Наши Вооруженные силы на южном направлении наносят им поражения, у них каждый день безумные потери. Но политически Путин не отводит свои войска с правого берега, потому что понимает, что это удар по его авторитету. По факту – из всех задекларированных целей единственный областной город, которое смогли вооруженные силы оккупантов захватить", — рассказал Костенко.

Как пояснил полковник СБУ, Путин понимает, "какой это будет по нему удар".

"Они держатся, мы слышали, как их мотивировали в радиоэфире — теперь это ваша земля, должны биться, как за нашу землю. Но отзывы были недостаточно мотивированы. Поэтому их заставляют держаться вопреки всем законам военной науки", — добавил он.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия оставила десятки населенных пунктов. Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

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