Контрнаступление на Херсонщине: удалось ли ВСУ освободить какие-то населенные пункты

В оперативном командовании "Юг" предостерегают.
На Херсонщине происходит контрнаступление. События на фронте и возможное освобождение населенных пунктов на этом направлении прокомментировали в ОК "Юг".
Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, озвучила ситуацию в эфире ТСН и назвала информацию об освобождении очень преждевременной.
"Ведение боев на открытой степной территории — это очень опасно для наших защитников. Также чтобы мирное население не подвергать опасности, об освобождении населенных пунктов мы сообщаем только тогда, когда они наши, закреплены, и этот успех уже неоспорим. Поэтому нужно немного подождать. ", – отметила она.
Ранее из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.
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