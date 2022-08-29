Контрнаступление на Херсонщине: удалось ли ВСУ освободить какие-то населенные пункты

На Херсонщине происходит контрнаступление. События на фронте и возможное освобождение населенных пунктов на этом направлении прокомментировали в ОК "Юг".

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, озвучила ситуацию в эфире ТСН и назвала информацию об освобождении очень преждевременной.

"Ведение боев на открытой степной территории — это очень опасно для наших защитников. Также чтобы мирное население не подвергать опасности, об освобождении населенных пунктов мы сообщаем только тогда, когда они наши, закреплены, и этот успех уже неоспорим. Поэтому нужно немного подождать. ", – отметила она.

Ранее из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

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