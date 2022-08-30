Контрнаступление на Херсонщине: украинские силы сообщили, что происходит на юге

Военная ситуация на южнобукском направлении остается сложной, но контролируется силами обороны.

В частности, по сообщению украинских сил, на юге продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Украинские бомбардировщики в течение ночи нанесли два удара по районам сосредоточения российских военных в районе Киселевки и Костырки.

Тем временем ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по трем мостам:

Антоновском автомобильном, Антоновскому железнодорожному, Дарьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса.

"Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. В районе Правдиного ночью уничтожен беспилотный разведчик. А утром враг с моря завел на территорию Одесского района еще одного беспилотного шпиона. Силами противовоздушной обороны он был уничтожен", — говорится в в сообщении.

В ответ враг продолжает обстреливать населенные пункты. Утром противник дважды атаковал ракетами воздушного базирования Х-31 Баштанский район. Человеческих потерь нет. Кроме того, россияне обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.

"В результате ночного обстрела было повреждено около 10 жилых домов, 9 хозяйственных построек, церковь, автовокзал, кафе, 9 магазинов, детскую центральную библиотеку, газопровод и линию электропередач. Ранены 1 гражданское лицо", — отмечали в ОК "Юг".

Ракетная опасность остается актуальной. Корабельная группировка противника в Черном море продолжает угрожать применением 24 высокоточных ракет "Калибр".

Напомним, что украинские военные на южном фронте в ночь на 30 августа уничтожили 159 кафиров и 60 единиц вражеской техники.

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