Контрнаступление на Херсонщине: украинские силы сообщили, что происходит на юге

Военная ситуация на южнобукском направлении остается сложной, но контролируется силами обороны.
В частности, по сообщению украинских сил, на юге продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинские бомбардировщики в течение ночи нанесли два удара по районам сосредоточения российских военных в районе Киселевки и Костырки.
Тем временем ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по трем мостам:
- Антоновском автомобильном,
- Антоновскому железнодорожному,
- Дарьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса.
"Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. В районе Правдиного ночью уничтожен беспилотный разведчик. А утром враг с моря завел на территорию Одесского района еще одного беспилотного шпиона. Силами противовоздушной обороны он был уничтожен", — говорится в в сообщении.
В ответ враг продолжает обстреливать населенные пункты. Утром противник дважды атаковал ракетами воздушного базирования Х-31 Баштанский район. Человеческих потерь нет. Кроме того, россияне обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.
"В результате ночного обстрела было повреждено около 10 жилых домов, 9 хозяйственных построек, церковь, автовокзал, кафе, 9 магазинов, детскую центральную библиотеку, газопровод и линию электропередач. Ранены 1 гражданское лицо", — отмечали в ОК "Юг".
Ракетная опасность остается актуальной. Корабельная группировка противника в Черном море продолжает угрожать применением 24 высокоточных ракет "Калибр".
Напомним, что украинские военные на южном фронте в ночь на 30 августа уничтожили 159 кафиров и 60 единиц вражеской техники.
Читайте также:
- ВСУ начали "прощупывание" линии фронта на южном направлении перед подготовкой контрнаступления — ведущий CNN
- ВСУ прорвали первую линию обороны в Херсонской области: российские десантники накивали пятками (видео)
- Контрснайперская борьба в Украине: оккупанты жалуются, что ВСУ их атакуют с помощью утюга
- В оккупированном Мариуполе мужчина развернул флаг Украины на крыше дома (фото)