Контрнаступление на Херсонщине: в ОК "Юг" сообщили о потерях врага и успехах контрнаступления ВСУ

Обстановка на южном направлении фронта остается стабильно сложной, но полностью контролируемой ВСУ.

По сообщению оперативного командования "Юг", продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

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Украинские силы продолжают наносить огненное поражение с целью предупреждения введения в бой резервов противника, нарушения его системы управления войсками. Среди успехов ВСУ:

обеспечена приостановка логистики противника по обеспечению боеприпасами и горюче-смазочными материалами,

ракетно-артиллерийские подразделения нанесли результативные удары по паромной переправе вблизи села Львове и по двум районам сосредоточения сил и средств противника.

Подтвержденные потери врага составляют:

37 рашистов,

3 танка,

4 гаубицы "Мста-Б",

реактивная система залпового огня "Град",

10 единиц автобронетехники,

склад боеприпасов в Бериславском районе,

поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 выведен из состава вражеских сил.

"Враг продолжает воздушную разведку, используя как беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, так и разведывательно-ударные. Один из таких шпионов утром пытался собрать обстановку по Одесщине, уклоняясь от работы противовоздушной обороны, под пристальным наблюдением маневрировал на Николаев, — подчеркнули украинские силы.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал ключевую цель и стратегию наступления ВСУ.

Потери россиян на 2 сентября: вражеское войско уменьшилось на 350 человек

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