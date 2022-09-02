Контрнаступление на Херсонщине: в ОК "Юг" сообщили о потерях врага и успехах контрнаступления ВСУ

Обстановка на южном направлении фронта остается стабильно сложной, но полностью контролируемой ВСУ.
По сообщению оперативного командования "Юг", продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта.
Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".
Украинские силы продолжают наносить огненное поражение с целью предупреждения введения в бой резервов противника, нарушения его системы управления войсками. Среди успехов ВСУ:
- обеспечена приостановка логистики противника по обеспечению боеприпасами и горюче-смазочными материалами,
- ракетно-артиллерийские подразделения нанесли результативные удары по паромной переправе вблизи села Львове и по двум районам сосредоточения сил и средств противника.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 37 рашистов,
- 3 танка,
- 4 гаубицы "Мста-Б",
- реактивная система залпового огня "Град",
- 10 единиц автобронетехники,
- склад боеприпасов в Бериславском районе,
- поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 выведен из состава вражеских сил.
"Враг продолжает воздушную разведку, используя как беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, так и разведывательно-ударные. Один из таких шпионов утром пытался собрать обстановку по Одесщине, уклоняясь от работы противовоздушной обороны, под пристальным наблюдением маневрировал на Николаев, — подчеркнули украинские силы.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал ключевую цель и стратегию наступления ВСУ.
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