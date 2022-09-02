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Контрнаступление на Херсонщине: в ОК "Юг" сообщили о потерях врага и успехах контрнаступления ВСУ

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Контрнаступление на Херсонщине: в ОК "Юг" сообщили о потерях врага и успехах контрнаступления ВСУ

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Обстановка на южном направлении фронта остается стабильно сложной, но полностью контролируемой ВСУ.

По сообщению оперативного командования "Юг", продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

Украинские силы продолжают наносить огненное поражение с целью предупреждения введения в бой резервов противника, нарушения его системы управления войсками. Среди успехов ВСУ:

  • обеспечена приостановка логистики противника по обеспечению боеприпасами и горюче-смазочными материалами,
  • ракетно-артиллерийские подразделения нанесли результативные удары по паромной переправе вблизи села Львове и по двум районам сосредоточения сил и средств противника.

Подтвержденные потери врага составляют:

  • 37 рашистов,
  • 3 танка,
  • 4 гаубицы "Мста-Б",
  • реактивная система залпового огня "Град",
  • 10 единиц автобронетехники,
  • склад боеприпасов в Бериславском районе,
  • поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 выведен из состава вражеских сил.

"Враг продолжает воздушную разведку, используя как беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, так и разведывательно-ударные. Один из таких шпионов утром пытался собрать обстановку по Одесщине, уклоняясь от работы противовоздушной обороны, под пристальным наблюдением маневрировал на Николаев, — подчеркнули украинские силы.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал ключевую цель и стратегию наступления ВСУ.

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