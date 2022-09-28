Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ остановили диверсантов и выполнили 144 огневых задачи

ВСУ в Херсонской области ударили по складу боеприпасов российских войск и с боем остановили диверсионно-разведывательную группу врага.

Украинские подразделения продолжают позиционные бои по улучшению и закреплению положения. ВСУ также держат под огневым контролем объекты российских захватчиков на временно оккупированной территории.

Об этом спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил в Сети 28 сентября.

В то же время не зафиксированы существенные изменения в состоянии, составе и положении врага.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 144 огневых задачи. Среди них – поражение районов сосредоточения вражеских вооружений и техники в Херсоне, уничтожение боеприпасов в Новоалександровской громаде Херсонщины.

За ночь захватчики потеряли четырех членов личного состава и военный автомобиль. Остальные потери врага дознаются.

Также сообщается, что в Бериславском районе Херсонщины оккупанты направили диверсионно-разведывательную группу из четырех человек, чтобы разведать позиции ВСУ. Однако защитники Украины остановили вражескую ДРГ стрелковым боем.

Напомним, российские войска не могут продвигаться на юге Украины. Поэтому сейчас они держатся за границы обороны, которые им удалось обустроить.

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