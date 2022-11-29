Контрнаступление на востоке: в ВСУ рассказали, когда заставят оккупантов бежать, как на Харьковщине

Активизация боев в Донбассе зависит и от погоды, и от подготовленности Сил обороны.

ВСУ на востоке получают западные военные технику, высокоточное оружие и готовятся выбить оттуда российских кафиров, как это было на Харьковщине.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал "24 каналу".

В частности он назвал необходимые условия для активизации боевых действий на востоке.

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"Есть ряд условий, среди которых есть природные. Они от нас мало зависят. Это состояние почв, например – в зависимости от того, промерзнет или не промерзнет, и какая будет зима. А есть – которые от нас зависят и которых мы обязательно придерживаемся. Это подготовленный, обученный, не измученный личный состав, наличие резервов, наличие нужного количества мощных средств поражения. Такая работа продолжается", – рассказал Череватый.

Он также сообщил, что к украинским военным поступает западная военная техника, а также уже имеющееся высокоточное оружие, которое бойцы применяют очень эффективно.

"Важный элемент этого – это и то, что поступает военная техника наших партнеров. Чем качественнее она будет, тем больше вероятность того, что мы скорее сможем подготовиться. Уже сейчас высокоточное оружие у нас есть. Мы очень ловко, очень экономно и очень эффективно его применяем, по сути сведя его использование к один выстрел — одно серьезное поражение. Как было в эти сутки в Сватово, где было поражено подразделение противника, скопление его личного состава, где — 20 погибших и 30 раненых", — сообщил представитель Восточной группировки ВСУ.

Череватый объяснил, когда украинские защитники заставят российских захватчиков бежать из Донецкой и Луганской области, как это было в ситуации с Харьковщиной.

"Когда мы будем иметь весь этот комплект, как это было в Харьковской операции: когда мы видели, что несмотря на то, что у нас нет численного преимущества, но мы видели слабые места врага, мы видели, что у нас есть подготовленные резервы, что мы можем в каких-то участках прорвать и заставить врага убегать, мы это сделали. Когда наступит такой момент на востоке – Донецком или Луганском направлении – он обязательно будет использован по всем правилам военной науки", — рассказал представитель ВСУ.

Ситуация на восточном фронте

В Генштабе ВСУ проинформировали, что в течение 28 ноября украинские войска отразили вражеские атаки на 10 участках на Донбассе и поразили район расположения одного из подразделений оккупантов в Сватово.

По оценкам военного эксперта Юрия Федорова, российские войска будут наступать в Донбассе, чтобы выполнить приказ своего президента о захвате всей территории Донецкой и Луганской областей. Противник посылает вперед мобилизованных, за которыми следуют выведенные из-под Херсона боеспособные части, кадыровцы и вагнеровцы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об успехах ВСУ в области, сказав, что они продвигаются, но каждый освобожденный метр дается очень тяжело.

В то же время в районе Бахмута в Донецкой области военные сообщают о напряженной ситуации. Враг заявляет, что взял под контроль несколько сел, а ВСУ продолжают держать оборону самого города.

Ожесточенные бои продолжаются - горячие новости из Бахмутского направления на 29 ноября

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