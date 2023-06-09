Контрнаступление на юге: эксперт объяснил, как ВСУ обманули окупантов

Активные боевые действия,которые ведут ВСУ в первую очередь в Запорожской области, нельзя называть полноценным наступлением.

Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua.

По его словам в районе Орехов-Пятихатки и немного восточнее Угледара происходит глубинная разведка боем.

"Это действия, направленные на то, чтобы раскрыть позиции врага, которые были до этого замаскированы. Это касается вражеской артиллерии, которой очень много в замаскированном формате. Это касается складов с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, размещения командных пунктов и пунктов управления”, — пояснил Коваленко.

Своими действиями ВСУ, по мнению военного обозревателя, ввели в заблуждение российское командование, которое восприняло их как продвижение Сил обороны Украины в направлении из Орехова на Токмак и Мелитополь или в направлении через Волноваху на Мариуполь.

“Они рассматривали этот вариант как наше большое контрнаступление и потому активизировали все свои силы, которые у них были в замаскированном формате для того, чтобы противодействовать Силам обороны Украины. Мы воспользовались этим, чтобы получить информацию об их замаскированных позициях. За счет этих разведок боем, у некоторых из этих локаций удалось занять позиции, расширить наше влияние и контроль вдоль линии фронта. Поэтому даже перевыполнена боевая задача этой разведки боем”, — подытожил эксперт.

Напомним, накануне, 8 июня, издание The Washington Post со ссылкой на четырех должностных лиц в ВСУ сообщило, что долгожданное контрнаступление украинских военных против оккупационных российских войск началось на юго-востоке.

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