Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Контрнаступление на юге: в МВД рассказали, сколько населенных пунктов ВСУ освободили на Херсонщине

Дата публикации
Просмотры
1172
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Контрнаступление на юге: в МВД рассказали, сколько населенных пунктов ВСУ освободили на Херсонщине

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

В Херсонской области ВСУ уже освободили более 50 населенных пунктов.

В общей сложности из-под оккупации освобождены около 3500 граждан. Правоохранители там уже успели зафиксировать 105 военных преступлений, совершенных Россией против украинцев.

Об этом в эфире телемарафона сказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Енин отметил, что в освобожденные населенные пункты Херсонщины возвращаются украинские правоохранители, фиксирующие военные преступления России.

"Как было и при возвращении на освобожденную Харьковщину, мы даже не представляем того объема преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях врагом", — подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Украины.

Напомним, ВСУ показали, как освободили четыре населенных пункта в Херсонской области.

Читайте также:

ВСУ вернули из-под оккупации уже более полутора тысяч сел и городов

ВСУ вернули из-под оккупации уже более полутора тысяч сел и городов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация