Контрнаступление на юге: в МВД рассказали, сколько населенных пунктов ВСУ освободили на Херсонщине

В Херсонской области ВСУ уже освободили более 50 населенных пунктов.
В общей сложности из-под оккупации освобождены около 3500 граждан. Правоохранители там уже успели зафиксировать 105 военных преступлений, совершенных Россией против украинцев.
Об этом в эфире телемарафона сказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.
Енин отметил, что в освобожденные населенные пункты Херсонщины возвращаются украинские правоохранители, фиксирующие военные преступления России.
"Как было и при возвращении на освобожденную Харьковщину, мы даже не представляем того объема преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях врагом", — подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Украины.
Напомним, ВСУ показали, как освободили четыре населенных пункта в Херсонской области.
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