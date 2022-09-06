Контрнаступление на юге: ВСУ освободили несколько населенных пунктов от оккупантов

В Силах обороны Украины сообщили хорошие новости с фронта, в том числе с юга. Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили еще несколько населенных пунктов.

О каких именно неселенных пунктах идет речь — пока украинская сторона не раскрывает из соображений безопасности жителей тех освобожденных территорий, а также продолжающейся на юге контрнаступательной спецоперации.

Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ заявила начальник координационного прессцентра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Идут позиционные бои. Есть освобожденные украинские территории, и есть расчетное время объявления тех территорий, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Мы готовим официальное сообщение по этому поводу. Поскольку мы очень следим, что те населенные пункты не испытывали всех тех ужасов, которые они пережили.Чтобы они не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны врага", — пояснила Гуменюк.

Напомним, 29 августа ВСУ начали масштабное контрнаступление в Херсонской области . О подробностях этой операции украинские власти пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отразила все атаки. На некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз оккупантов.

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