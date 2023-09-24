Контрнаступление на Запорожье: ВСУ уничтожили бригаду морпехов ЧФ РФ

Во время контрнаступления на западе Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили одно из его формирований – 810-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на информацию главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. В интервью The War Zone, опубликованном 22 сентября, он заявил, что 810-я бригада российских морпехов была "полностью разбита" на юге Украины, ее остатки отошли, а на фронте их заменили российские десантные части.

По мнению специалистов, описание статуса 810-й бригады, предоставленное Будановым, наиболее соответствует доктринальному определению тактической миссии армии США "уничтожить": "физически сделать вражеские силы боеспособными до тех пор, пока они не будут восстановлены".

Отмечается, что подразделения 810-й бригады действовали на Запорожском направлении с марта 2023 года, а с июня – на западе области, где продолжается украинское контрнаступление.

Ранее Александр Коваленко в своем Telegram-канале сообщил, что потери Российской Федерации в Украине продолжают стремительно расти, и в ближайшее время можно ожидать еще одного рекорда.

"Как и ожидалось, очередной рекорд будет установлен по количеству уничтоженной ствольной артиллерии. За 3 недели сентября было уничтожено 680 единиц. Для абсолютного рекорда нужно уничтожить еще 12 стволов", — написал он.

22 сентября сообщалось, что ВС РФ потеряли значительное количество артиллерии и легкобронированной техники, в частности, БМП-2 и БТР-82А, о чем сообщили аналитики из проекта Oryx. Также украинские военные уничтожили пять грузовиков типа "Урал" и КамАЗ. Было затрофеено 2 БПЛА Supercam и Zala.

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