Контрнаступление набирает обороты: как ВСУ за месяц захватили плацдарм на левобережье Днепра

Уже около месяца украинские военные удерживают новый плацдарм на левобережье Херсонской области: в частности, ВСУ удалось закрепиться в районе села Крынки. Расширение и укрепление украинского плацдарма в Крынках — долгожданная победа.

Об этом пишет СNN.

"Пока это самая успешная операция ВСУ на левом берегу Днепра, и как бы россияне ни пытались сначала выбить украинцев с их позиций, а потом скрыть наличие плацдарма ― им не удается ни первое, ни второе. Украинские морпехи оставили несколько меньших плацдармов, которые сложнее защищать консолидировали силы и продвигаются вперед, несмотря на то, что сопротивление россиян растет. По данным Института изучения войны, 15 ноября ВСУ были особенно активны", — отмечают журналисты издания.

В течение трех недель россияне в официальных сообщениях якобы "не замечали нового плацдарма". В конце концов, они признали его существование. В частности, в ответ коллаборант Владимир Сальдо заверил, что российские войска "устроят украинцам ад".

Судя по сообщениям российских "военкоров", пока эти угрозы пустые — удары по украинским позициям и разрушение рынков желаемого результата оккупантам не дали.

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"Позитивные новости из Херсона могут наконец помочь Киеву в переговорах с Западом по дальнейшей поддержке Украины в войне", — считают авторы статьи.

Напомним:

Первые данные о том, что операция ВСУ в районе Крынок может быть более масштабной, чем предыдущие многочисленные рейды ВСУ на левобережье Херсонской области, аналитики Института изучения войны обнародовали в сводке по итогам 17-18 октября. Уже тогда присутствие украинских сил на левом берегу Днепра в этом районе признало Министерство обороны России, а "военкоры" и другие российские источники выражали явную обеспокоенность прорывом ВСУ в район Крынок как часть потенциальной большей украинской операции. Тогда речь шла о том, что в ней, вероятно, задействованы военнослужащие двух бригад морской пехоты ВСУ на уровне рот.

Последующие недели подтвердили, что ВСУ не только сохраняют, но и пытаются укрепить и расширить свой плацдарм или плацдармы в указанном районе.

В соцсетях в течение этих недель регулярно появляются кадры боев в районе Кринок: как жестоких воздушных и артиллерийских ударов россиян по поселку в попытке вытеснить украинских военных, так и примеры уничтожения российской техники — таких, как танк T-72 в Крынках.

Thunder группа разрушила российский T-72 tank в village Krynky на правой берегу региона Kherson pic.twitter.com/8XWjl7TArS — NOELREPORTS (@NOELreports) November 6, 2023

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонского направления. Там проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

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