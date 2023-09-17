Контрнаступление переходит в решающую фазу: аналитик спрогнозировал дальнейшие действия на фронте

Украинское контрнаступление переходит в решающую стадию. У украинских военных реальный шанс полностью прорвать российскую оборону.

Об этом заявил американский военный аналитик Майкл Кофман в интервью Der Spiegel.

"Считаю справедливым сказать, что он вступает в решающую фазу. Трудно оценить, когда наступательная операция может кульминироваться или закончиться, эти вещи, как правило, не происходят линейно, но очевидно, что мы приближаемся к последним этапам этой операции", — отметил Кофман.

По его словам, похоже, что свои стратегические резервы сейчас развернула как Украина, так и Россия. Поэтому, как отметил Кофман, это сражение сводится к относительному балансу истощения, кто лучше распоряжается своими силами, сохраняя боевой склад и боеприпасы.

"Я думаю, что существует реалистичная возможность прорыва украинских сил через российские линии. Безусловно, за последние пару недель импульс набрал обороты, и динамика несколько изменилась. Военные действия, конечно, могут происходить нелинейно. Если российские военные истощены, и у них нет дополнительных резервов" Чтобы бросить их в бой, это может поставить российские силы в ненадежное положение. Боюсь, это не салонная игра, где можно играть и легко предсказать результаты", – пояснил Кофман.



Контрнаступление ВСУ — последние новости

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 3 сентября подтвердил, что украинские войска прервали первую оборонную линию России в Запорожской области после недель кропотливого разминирования. По его словам, в дальнейшем ожидаются более быстрые успехи, поскольку вторая линия российских войск слабее.

Украина медленно набирает позицию в своем контрнаступлении, несмотря на тяжелые бои, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции. Это тяжелые бои, но они смогли прорвать оборону российских войск. И они двигаются вперед", — отметил он.

По данным ISW, украинские защитники продолжили наступление на российских захватчиков под Бахмутом Донецкой области. Кроме того, бьют врага в западной части Запорожской области. В целом на обоих участках фронта военные преуспели.

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