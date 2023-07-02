Контрнаступление под Бахмутом поставит российское командование перед сложным выбором – ISW

Военные операции вокруг Бахмута могут обернуться для российского командования либо риском на Херсонщине и Луганщине, либо отводом захватчиков с юга Украины.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В обзоре отмечается, что российские войска, вероятно, реагируют на украинские операции вокруг Бахмута перебрасыванием сил из других регионов Украины.

"Если российских подкреплений, уже посланных в Бахмут, будет недостаточно для удержания достигнутых успехов в этом районе, российское командование может оказаться перед сложным выбором: рисковать созданием серьезных уязвимых точек в Херсонской и Луганской областях или начать отводить войска с юга Украины", — считают эксперты.

В отчете также говорится, что российские источники утверждают, что 1 июля украинские войска совершили контрнаступательные операции, по меньшей мере, на четырех участках фронта.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские войска на Бахмутском направлении держат около 50 тысяч человек, но "вагнеровцев" среди них нет.

Он отметил, что враг и дальше пытается сосредоточивать большое количество техники. Речь идет о более чем 300 танках, 140 реактивных системах залпового огня и более 330 артиллерийских системах.

По свежим данным Генштаба, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 46 боевых столкновений.