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Контрнаступление продолжается: ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Контрнаступление продолжается: ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

ВСУ во время контрнаступления уволили Сторожево Донецкой области. ФОТО: сундуки с видео

По словам военных, операция началась в 5 утра.

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили от оккупантов Сторожево Донецкой области. Деоккупировали село морские пехотинцы 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Об этом сообщают на странице Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления утром 12 июня.

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует... Слава Украине!", — говорится в сообщении.

ВСУ во время контрнаступления освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

ВСУ во время контрнаступления освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

Освобождение села подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр. Также на деоккупацию населенного пункта намекнули в Офисе президента. Руководитель ОП Андрей Ермак в 08:31 на своей странице в телеграмм-канале разместил эмоджи украинский флаг.

ВСУ во время контрнаступления уволили Сторожево Донецкой области. Карта: Deepstate / ©
ВСУ во время контрнаступления уволили Сторожево Донецкой области. Карта: Deepstate

Украинское контрнаступление: что известно

Напомним, 11 июня стало известно, что защитники освободили два населенных пункта — Благодатное и Макаровку Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Благодатное расположено на границе Запорожской и Донецкой областей.

Также ВСУ сообщили об освобождении села Нескучное Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
6445
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