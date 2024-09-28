Контрнаступление РФ в Курской области провалилось: эксперт назвал новую угрозу для россиян

Для ВСУ ситуация в Курщине значительно лучше.

Попытки контрнаступления русских войск в сторону Снагости в Курской области оказались неудачными — как и попытки освободить захваченные ВСУ территории.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Еспресо".

"Им не удалось разрушить левый фланг группировки ВСУ. Они получили угрозу своему флангу, когда украинские войска перешли границу в новом месте, в Глушковском районе", — подчеркнул эксперт.

По его словам, украинские силы на Курщине осуществили еще одно "вклинение". Именно поэтому, добавляет Попович, можно утверждать, что попытка России вернуть утраченные территории провалилась уже давно.

"На самом деле еще две недели назад стало понятно, что наступление россиян не будет успешным", — говорит обозреватель.

Между тем для ВСУ в Курской области ситуация значительно лучше. Они продолжают продвигаться вперед – хоть в менее быстром темпе.

Как сообщали аналитики ISW, ВСУ продолжили штурмы в Курской области. В частности, в Глушковском районе.

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