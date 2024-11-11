Контрнаступление россиян на Курщине обернулось для них катастрофой – аналитик BILD

За три дня россияне потеряли 28 единиц бронетехники и более 200 солдат убитыми или ранеными.

После трех дней российской контрнаступательной операции в Курской области войска РФ несут огромные потери и смогли отбить лишь два небольших села: Погребки и Дарьино.

Об этом заявил эксперт издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Репке отметил, что российские войска уже три дня проводят большую контрнаступательную операцию в Курской области, чтобы выжать оттуда украинские войска.

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Ранее издание The New York Times информировало, что Москва собрала там до 50 тыс. российских и северокорейских военных. Однако, по словам аналитика, пока армия РФ лишь несет огромные потери. И она смогла отбить всего два небольших села: Погребки и Дарьино.

"Предварительные территориальные изменения после трех дней массированного российского контрнаступления в Курской области. В результате [Россия] потеряла 28 единиц бронетехники (в основном современные БТР-82А) и более 200 солдат убитыми или ранеными. Какая катастрофа для Владимира Путина и его генералов", — акцентировал Репке.

Напомним, боец 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов 9 ноября заявил, что российские войска снова перешли в наступление на Курщине. Накопленные резервы дают свой результат, кое-где враг имеет продвижение.

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