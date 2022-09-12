Контрнаступление украинцев попало в главные новости всего западного мира: как реагируют лидеры стран

Даже в британских газетах контрнаступление – по соседству с самым главным событием страны – прощанием с ее величеством. Минобороны Великобритании убеждено, что это будет иметь огромные последствия для планирования дальнейших операций Россией. Ведь и без того ограниченное доверие российских войск к высшему военному руководству, вероятно, еще больше ухудшится, говорится в ТСН.

Американское посольство в Киеве не скрывает эмоций. «Меня увлекает и вдохновляет продвижение украинцев в борьбе за свое будущее», — отмечено на странице посольства.

Глава немецкого посольства Анка Фельдгузен заявила, что Берлин в восторге от наступления ВСУ. После серьезных успехов в Харьковской области немецкие политические партии требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием, в частности, передать танки «Леопард» и БМП «Мардер». Эта дискуссия продолжается, подытожила посол.

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Джо Байден отказался комментировать журналистам украинское контрнаступление. Президент Соединенных Штатов объяснил это тем, что положение развивается.

Кремль никаких комментариев не давал. Но в министерстве иностранных дел России внезапно заговорили о переговорах. "Мы не отказываемся от переговоров, но отказывающиеся должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться", - сказал Лавров.

Никаких переговоров с агрессором призвал еще накануне, к террористическому удару россиян по харьковской электростанции, министр иностранных дел Литвы. Он настаивает на ускорении интеграции Украины в ЕС и НАТО. «Путинский план геноцида, который имел целью стереть Украину с карты мира, провалился. С ним нельзя вести переговоры. Война должна завершиться его однозначной капитуляцией», – отмечают там.

Соединенные Штаты прямо назвали российский ночной ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Украины — ответом на наше контрнаступление, то есть местью.

Ранее Вашингтон отказывался назвать Россию страной-спонсором терроризма, невзирая на позицию Украины и ряда европейских государств. Однако ночью Кремль сделал еще один шаг, чтобы приблизиться к этому.

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