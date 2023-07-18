Контрнаступление украинской армии: в ВСУ рассказали, за какой населенный пункт ведутся жестокие бои (карта)

На Мелитопольском и Бердянском направлениях украинская армия закрепляется на достигнутых рубежах.

Силы обороны продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и ведут тяжелые бои за Старомайорское, что в Донецкой области, имеют преимущество.

Об этом сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

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По его словам, на этих направлениях украинская армия закрепляется на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, мероприятия по разминированию местности и меры контрбатарейной борьбы.

"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокрыялы — здесь преимущество на нашей стороне", — отметил он.

Старомайорское Донецкой области на карте. ФОТО: сундук/DeepStateMap

Ситуация на фронте: что происходит

Напомним, по последним данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Тем временем русская армиясосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

В то же время, согласно отчету британской разведки, в течение прошлой недели ни Украина, ни Россия не добились значительных успехов на фронте. На северо-востоке российские войска пытались продвинуться на запад через леса к западу от Кременной, а Украина продолжает прилагать значительные усилия в отношении Бахмута.

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