Контрнаступление Украины: аналитик рассказал, как ВСУ это могут сделать

Контрнаступление украинских сил с большой вероятностью будет поэтапным.

Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл, сообщает Sky News.

В начале весеннего контрнаступления ВСУ будут разрушать логистику российских войск. Это может начаться в южной части Украины, в районе сухопутного коридора, связывающего РФ с территорией Крыма, считает он.

"Будет использован поэтапный подход. В первую очередь, будут разрушаться российские маршруты поставок и топливные склады. Похоже, что подготовка украинцев для такого наступления почти завершена", — отметил он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас проходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Оно планируется по нескольким направлениям. О каких именно идет речь – неизвестно.

Глава ГУР Кирилл Буданов накануне заявил, что армия России перешла в позиционную оборону, пока никаких наступлений не планируется.

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