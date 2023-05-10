Контрнаступление Украины: Кулеба рассказал об условиях освобождения всех территорий

Украина не ограничится одним контрнаступлением. Если сразу не удастся освободить все территории, то украинские военные будут готовиться к следующей операции.

Об этом в интервью Bild рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него получится. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете: да, он был последний, а если нет, это значит, что нужно готовиться к следующему контрнаступлению", — объяснил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Кулеба резко обратился к странам Азии, которые до сих пор нейтральны по поводу жестокой войны РФ.

Читайте также: