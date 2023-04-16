"Контрнаступление Украины может быть очень сложным": в США оценили готовность России

Контрнаступление Украины, вероятно, может быть очень сложным ввиду готовности.

Об этом информирует Financial Times.

По словам американских аналитиков, боевые действия обещают быть тяжелыми.

"Во-первых, операции по прорыву исключительно сложны, поскольку требуют синхронной работы всех военных подразделений — от артиллерии и танков до сбора разведданных и инженеров. Они будут противостоять более 140 тысячам вражеских солдат на 950-километровой линии фронта. Разделять эти два войска будет смертоносна" полоса препятствий из мин, земляных сооружений и танковых заграждений, установленных россиянами", говорится в сообщении.

Аналитики говорят, что близится день, когда Украина попытается прорвать российские фронтовые укрепления.

"Успех или неудача определят ход боевых действий и силу Киева в переговорах с Москвой по урегулированию конфликта. К трудностям прилагается отсутствие у украинцев преимущества в воздухе. В последний раз западные танки встречались с советскими Т-72 в Ираке 2003 года, но тогда коалиция во главе с США имела большое преимущество в воздухе", — говорится в отчете.

Издание отмечает, что украинцам не хватает важного воздушного прикрытия, чтобы остановить атаки российских истребителей, которые могут атаковать западную технику.

"Классический подход в сухопутном наступлении состоит в том, чтобы прорваться в тыл противника, на одном участке или нескольких, и нанести концентрированный удар по центру притяжения противника. Успешные примеры без преимущества в воздухе редки", — говорит Бен Барри, бывший командир британского бронепехотного батальона. .

По словам Барри, сначала нужно расчистить минную полосу для прохождения танков и техники, затем – уничтожить "зубы дракона", возможно, с помощью танков, оснащенных плугами, а в конце – пройти рвы с помощью специального оборудования для создания мостов.

Сложнее всего — синхронизировать действия разных частей, а армия Украины, "хоть и умела проводить маневры небольшого масштаба, имеет ограниченный опыт общевойсковых операций такого масштаба", говорят аналитики.

Отметим, министр обороны Алексей Резников заявил, что утечка данных Пентагона вряд ли повлияет на стратегию Украины по контрнаступлению. По его мнению, главная цель "слияния" документов — подорвать доверие между союзниками.

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