"Контрнаступление Украины не лимитировано временем": Данилов о "единственном шансе" для ВСУ

Украинское контрнаступление должно завершиться выходом на границы 1991 года.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка для большого контрнаступления. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов подверг критике тезис об этом.

Об этом Данилов сообщил в своих соцсетях.

По словам Данилова, контрнаступление Сил обороны Украины не лимитировано временем. Более того, он добавил, что украинское контрнаступление должно завершиться выходом на границы 1991 года.

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В своих социальных сетях Данилов раскритиковал тренд обсуждать то, что у Силы обороны Украины (СОУ) будет едва ли не последний шанс для проведения контрнаступления.

Они просто не знали с кем связались, мы можем дохлую кошку доебать. – Радио Кичера (@KiceraR) March 23, 2023

"Новейший инфотренд – разговоры о "единственном шансе" и едва ли не последней для СОУ возможности для проведения контрнаступления. Наше наступление будет продолжаться до границ 1991 года и, как и борьба за свободу, не лимитировано временем", – заявил Данилов.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления. Поскольку для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов.

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