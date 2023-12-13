"Контрнаступление Украины пошло не по плану": почему так произошло и какие последствия – анализ западных СМИ

Что пишут западные медиа и как объясняют, почему контрнаступление не удалось и что все пошло не так, как ожидалось.

Большое украинское контрнаступление на Запорожье, на которое возлагали большие надежды как в Украине, так и на Западе, похоже, не достигло всех поставленных целей. Западные СМИ один за другим пишут о "сворачивании контрнаступления" и переходе к обороне.

Почему не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники военное руководство и чего ждать дальше, разбирался ТСН.ua анализируя западные медиа.

Завышенные ожидания

По мнению западных аналитиков и журналистов, официальный Киев и наши союзники попали в ловушку собственных завышенных ожиданий от результатов летнего контрнаступления, ведь кампания не принесла весомых результатов, которые были бы видны на карте.

В ноябре прошлого года советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверял, что через шесть месяцев поедет в Ялту и расскажет о свободном Крыму.

Руководитель Кирилл Буданов тогда, в ноябре 2022-го, говорил, что война в Украине может закончиться к лету 2023 года. Он также прогнозировал, что до конца весны 2023 года ВСУ войдут в Крым.

Как отметил экснардеп, а сейчас военный 109-бригада территориальной обороны Егор Фирсов – такие заявления демотивировали защитников на фронте.

"Это понятно: люди не железные, они устают и им нужна перспектива. Когда перспективой сначала рисуется Крым, а затем "удержать Авдеевку" – это демотивирует", – говорит Фирсов.

Подготовка к контрнаступлению: какую помощь просила и что получила Украина

Издание The Washington Post опубликовало анализ подготовки к украинскому контрнаступлению. Статья есть по существу "разбор полетов" в стиле "кто виноват" и "что делать".

Отмечается, что во время телефонной конференции поздней осенью 2022 года, после того, как Киев отвоевал Харьковщину и Херсон, глава Пентагона Ллойд Остин разговаривал с генералом Валерием Залужным. Залужный ответил, что ему нужно 1000 бронированных машин и девять новых бригад, обученных в Германии и готовых к бою.

"Я сделал большой глоток. Это почти невозможно", – сказал Остин позже своим коллегам.

А в декабре 2022 года в британском журнале The Economist главком ВСУ заявил, что для успешного контрнаступления ему нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц.

В издании уверяют, что Украина получила не 1000, а даже 1500 бронированных машин. Правда, многие из них находились в неисправном состоянии.

"Они получили все, что им обещали, вовремя", — сказал один высокопоставленный чиновник США. В некоторых случаях, по словам официальных лиц, Украина не смогла развернуть технику, критическую для наступления, удерживая ее в резерве или выделяя подразделениям, не участвовавшим в контрнаступлении.

Украинская сторона же жалуется на отсутствие авиации, дальнобойных ATACMS, способных поражать глубокие тылы врага.

Лишь в мае, в преддверии наступления, Британия объявила, что предоставит ракеты большой дальности Storm Shadow.

Украинская армия создала новые бригады, научила тысячи, если не десятки тысяч солдат, отправив многих готовиться на Запад.

Однако, как рассказали наши бойцы в комментарии WP, процесс обучения в Европе не учитывал все реалии войны. К примеру, украинские солдаты привозили с собой собственные дроны, чтобы отточить навыки. Европейские инструкторы на первых этапах отклоняли просьбу об интеграции программы обучения управлению дронами, поскольку они не входили в первоначальный план подготовки. Спустя время эта программа все же была добавлена после запроса со стороны Украины.

Обучение украинских военных в Великобритании/Фото иллюстративное

Наступление постоянно откладывалось

Планировалось, что контрнаступление начнется позже в мае. Но здесь помешал еще один фактор – погода. Весенние дожди и бездорожье могли воспрепятствовать движению техники, поэтому контрнаступление пришлось отложить.

"Между тем оборона врага укреплялась. Американские военные чиновники были напуганы, увидев, что российские войска использовали те недели в апреле и мае, чтобы установить значительное количество дополнительных мин, что, по мнению официальных лиц, в конечном счете значительно усложнило продвижение украинских войск", – пишут в WP.

Укрепление россиян на карте /Фото: Твиттер аналитика AEI Брэди Африка

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня – гораздо позже, чем ожидалось в Вашингтоне.

Разногласия и фактор Бахмута

По информации европейских и американских СМИ, Запад советовал Украине сконцентрировать свои силы на одной стратегической цели – массированной атаке "одним кулаком" через оккупированные территории к Азовскому морю. Однако в Киеве не собирались отказываться от востока.

Украинское военное руководство решило, что размещение слишком большого количества войск в одной точке на юге сделает силы на востоке уязвимыми и позволит россиянам захватить там территорию и потенциально Харьков. Поэтому битва за Бахмут продолжалась.

Руины Бахмута / Фото: Associated Press

В то же время, еще в марте 2023 года немецкое издание Bild писало о якобы супереке между Зеленским и Залужным относительно целесообразности содержания Бахмута. Президент в это время публично неоднократно отмечал, что Украина будет держать "крепость Бахмут". Такой идее не было рады на Западе.

В Украине уверяли, что оборона Бахмута необходима для перемола русской армии. В "мясных штурмах" в Бахмуте, по информации Sky News, по состоянию на июнь 2023-го Россия потеряла более 60 тысяч военных убитыми и ранеными. Однако здесь есть и другая сторона медали.

"Вопрос заключается в том, в какой момент эти коэффициенты говорят лишь об одной стороне истории. Вы смотрите на относительное качество войск, которые были истощены в Бахмуте и противопоставляете очень опытных людей, погибающих и получающих ранения в Бахмуте с украинской стороны против военнообязанных" и преступников, в отношении неопытных и небоеспособных солдат с российской стороны", – заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Стефан Гади в комментарии Вusiness insider.

Каждая сторона обвиняла другую в ошибках или просчетах. "Военные чиновники США пришли к выводу, что Украина не придерживается базовой военной тактики, включая использование наземной разведки для определения плотности минных полей. Украинские чиновники заявили, что американцы не понимают, как современные средства, в том числе беспилотники сменили поле боя", – пишут журналисты WP.

Залужный "должен был менять план после первых неудач"

По информации WP, на четвертый день летнего контрнаступления Залужный должен был полностью отказаться от предыдущего плана.

Валерий Залужный / Фото: скриншот с видео

Вместо того чтобы пытаться прорвать российскую оборону массированной атакой бронетехники при поддержке артиллерии, как советовали в США, Залужный решил, что украинские военные будут продвигаться пешком, небольшими группами по 10 человек. Российские пропагандисты быстро "окрестили" эту тактику уже украинскими "мясными штурмами", хотя в ВСУ и Минобороны уверяли – потери минимальны и даже не сравнимы с российскими.

Начало контрнаступления / Фото: The Washington Post

Также отмечалось, что командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи неделями не мог связаться с главнокомандующим Украины в начале кампании из-за напряженности.

К августу 2023 года американский коллега Залужного Марк Милли тоже начала выражать определенное разочарование. Он начал говорить Залужному: "Что ты делаешь", отмечают собеседники издания.

В ответ Залужный четко обозначил вызовы: отсутствие воздушного прикрытия, больше мин, чем ожидалось, и российские войска, поразительно окопанные и эффективно перемещавшие свои резервы, чтобы закрыть пробелы.

В бой бросили бригады без опыта

Решение удерживать Бахмут привело к тому, что некоторые из лучших войск Украины, такие как 24-я механизированная бригада и 80-я десантно-штурмовая бригада, были разбиты на стадии планирования контрнаступления и летом. Гораздо менее опытные войска, такие как большинство 47-й механизированной бригады, примерно 70 процентов из которых не имели предварительного боевого опыта, пишет The Washington Post.

"У нас была вновь бригада — 90% людей никогда не воевали, и хотя они в себя очень сильно верили, я уже имея боевой опыт, понимал, что половина будет неэффективна в этом".

Так говорит статистика. Не все готовы воевать, не все могут воевать. Людей нужно было обстреливать. А многие бригады, принимавшие участие в этом контрнаступлении, были вновь созданы. Не обстреляны бригады. И потому это был тоже просчет", – рассказывал украинский режиссер, эксбранец Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов.

Олег Сенцов на фронте / Фото: Олег Сенцов / Facebook

В WР считают, что опрокидывание 47-й бригады с Запорожского фронта в Авдеевку фактически свидетельствует, что контрнаступление заморозили.

Последствия

Вместо того чтобы совершить прорыв на 14 километров в первый день, ВСУ продвинулись на 19 км в течение 6 месяцев. За первые 24 часа наступления ВСУ планировали достичь села Роботино.

Роботине на карте / Фото: Deepstatemap

Однако на освобождение только этого села понадобилось около 12 недель.

Отвечая на вопрос AP о результатах контрнаступления, Зеленский признал: "Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт".

Подытоживая аналитические статьи в западных СМИ, выводы украинских и зарубежных экспертов перечислим ключевые причины, почему контрнаступление не удалось.

Недостаточное количество оружия, снарядов и техники для такого масштаба военных действий.

Запоздалое начало операции.

В бой бросили вновь бригады, не имевшие военного опыта.

Мощные укрепления и минные поля РФ, серьезность которых недооценена.

Сейчас, когда заканчивается контрнаступление, начинается зима, а Россия проводит новые наступательные операции, например штурм Авдеевки, на Западе размышляют, сможет ли Украина следующей весной начать еще одно полномасштабное контрнаступление.

Президент Зеленский пока говорит не о контрнаступлении, а поручает строить фортификационные сооружения и минировать территории.

"Это все еще экзистенциальная борьба для украинцев. Украина и ее западные партнеры не добились успеха, на который они надеялись в контрнаступлении, но если они извлекут уроки из неудач, это может изменить ситуацию позже в этой войне, конечный результат которой еще предстоит увидеть", – заявил Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны в комментарии Business insider.