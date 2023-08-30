Контрнаступление Украины продвигается вперед и может перекрыть российские коридоры поставок Крыма – эксперт США

В то же время Волкер отметил, что на Западе иногда говорят, что Украина, возможно, не сможет вернуть всю свою утраченную территорию и должна начать переговоры с Россией.

Контрнаступление ВСУ продвигается вперед, что позволяет перекрыть российские коридоры снабжения Крыма.

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник нью-йоркского Центра анализа европейской политики (CEPA), бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на вебресурсе CEPA в статье под названием "Момент создания Украинской долины".

Волкер отметил веские основания для оптимизма по борьбе Украины за свободу. По его словам, некоторые западные эксперты утверждают, что контрнаступление Украины якобы проваливается, что Киев принимал плохие тактические и стратегические решения, что сам Запад не может дальше поддерживать Украину в военном и финансовом отношении на нынешнем уровне, что Украина, возможно, не сможет вернуть всю свою утраченную территорию и начать переговоры с Россией.

В то же время эксперт говорит, что призыв к переговорам Украины с Россией слышен от тех, кто сосредоточен на желании стабилизировать отношения с РФ, несмотря ни на что.

Однако украинцы методично ослабили и истощили российские силы, нанесли существенный вред российским логистическим цепочкам поставок, принесли войну в дома россиянам в Москве и нанесли комплексные удары беспилотниками по военным аэродромам, ВМС и судоходству РФ, указал Волкер.

"Россияне не достигли никаких территориальных завоеваний от момента уничтожения и временной оккупации Бахмута, тогда как украинские войска продолжают оказывать давление вдоль всей линии фронта, заставляя Россию обороняться на нескольких участках, и проникли через первую линию плотно заминированных районов на юге поблизости". он.

Это, по мнению Волкера, открывает путь к перекрытию российских коридоров поставок Крыма, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Мы стали свидетелями серьезного мятежа в России, а также организованного режимом убийства предводителя», бегства миллиона молодых россиян от призыва в армию, роста недовольства регионов и многое другое. В то время как Украина продвигается шаг за шагом, Россия разрывается на части", — добавил. он.

Он добавил, что ожидавшие скорых побед от контрнаступления Украины и существенных территориальных отвоеваний ошиблись.

"В отличие от россиян, украинцы заботятся о защите жизней своих солдат и действуют осторожно, методично и терпеливо", – считает американский эксперт.

По его словам, контрнаступление продвигалось бы быстрее, будь на вооружении Украины уже танки M1A1 Abrams, самолеты F-16 и дальнобойная артиллерия ATACMS.

"Но эти вооружения еще не поступили на поле боя из-за медленности самого Запада в принятии решений. И все же Украина продвигается вперед", — констатировал он.

Напомним, британский пехотинец сказал, в каком оружии нуждается Украина. По его словам, Украине нужно оружие большей дальности, чтобы усилить контрнаступление.

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