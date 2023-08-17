Контрнаступление Украины: ВСУ могли использовать кассетные боеприпасы отечественного производства — CNN

Репортеры CNN затруднились подтвердить, что в Урожайном применялись именно американские снаряды.

Украинские морские пехотинцы вторично через две недели продвинулись на юго-восточной линии фронта в направлении ключевого портового города Мариуполя, причем в селе Урожайное, похоже, ВСУ использовали кассетные боеприпасы.

Об этом пишет CNN.

На фоне слухов о том, что Украина произвела несколько кассетных боеприпасов, журналисты затруднились подтвердить, что в Урожайном применялись именно американские снаряды.

"Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила факт освобождения села в среду утром, когда съемочная группа CNN с 35-й морской пехотой приблизилась к его окрестностям. Мощный артиллерийский огонь помешал входу в деревню, поскольку российские войска обстреливали удерживавших этот военных"., – пишут репортеры CNN.

Появились кадры интенсивных боев за деревню, сделанные дроном, на которых видно, как десятки русских войск убегают к югу от деревни.

Со ссылкой на анонимных экспертов, просмотревших кадры из беспилотников, на которых показано бегство окупантов, россияне могли быть атакованы кассетными бомбами.

В то же время командир штурмовой роты с позывным "Дикий", прокомментировавший разгром окупантов, сказал, что "очень многие погибли, особенно когда побежали".

На видео российские солдаты бегут по дороге, поскольку близлежащие поля и лесополосы были заминированы. Более того, по словам военного, оккупанты в больших количествах прятались в домах, которые потом были поражены артиллерией.

"Многие из них там погибли", — добавил Дикий. При этом он сказал, что при разгроме россиян применялись минометы и танки, а применение кассетных боеприпасов не комментировать.

Напомним, ранее в США оценили использование ВСУ кассетных боеприпасов украинские военные должным образом применяют в их войне.

Ранее ВСУ с помощью 155-мм кассетных боеприпасов уничтожили полевой состав кафиров на Бердянском направлении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.