Контрнаступление Украины: ВСУ могли использовать кассетные боеприпасы отечественного производства — CNN

Репортеры CNN затруднились подтвердить, что в Урожайном применялись именно американские снаряды.
Украинские морские пехотинцы вторично через две недели продвинулись на юго-восточной линии фронта в направлении ключевого портового города Мариуполя, причем в селе Урожайное, похоже, ВСУ использовали кассетные боеприпасы.
Об этом пишет CNN.
На фоне слухов о том, что Украина произвела несколько кассетных боеприпасов, журналисты затруднились подтвердить, что в Урожайном применялись именно американские снаряды.
"Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила факт освобождения села в среду утром, когда съемочная группа CNN с 35-й морской пехотой приблизилась к его окрестностям. Мощный артиллерийский огонь помешал входу в деревню, поскольку российские войска обстреливали удерживавших этот военных"., – пишут репортеры CNN.
Появились кадры интенсивных боев за деревню, сделанные дроном, на которых видно, как десятки русских войск убегают к югу от деревни.
Со ссылкой на анонимных экспертов, просмотревших кадры из беспилотников, на которых показано бегство окупантов, россияне могли быть атакованы кассетными бомбами.
В то же время командир штурмовой роты с позывным "Дикий", прокомментировавший разгром окупантов, сказал, что "очень многие погибли, особенно когда побежали".
На видео российские солдаты бегут по дороге, поскольку близлежащие поля и лесополосы были заминированы. Более того, по словам военного, оккупанты в больших количествах прятались в домах, которые потом были поражены артиллерией.
"Многие из них там погибли", — добавил Дикий. При этом он сказал, что при разгроме россиян применялись минометы и танки, а применение кассетных боеприпасов не комментировать.
Напомним, ранее в США оценили использование ВСУ кассетных боеприпасов украинские военные должным образом применяют в их войне.
Ранее ВСУ с помощью 155-мм кассетных боеприпасов уничтожили полевой состав кафиров на Бердянском направлении.
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