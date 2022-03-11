Контрнаступление Украины: ВСУ освободили от оккупантов 5 населенных пунктов на Черниговщине

Контрнаступление Украины: ВСУ освободили от оккупантов 5 населенных пунктов на Черниговщине

Итого украинскими трофеями стали 5 вражеских БТР.

В Черниговские области ВСУ вместе с терробороной и освободили 5 населенных пунктов от российских оккупантов.

Об этом 11 марта в Facebook сообщает Оперативное командование "Север".

Украинские войска воспользовались паникой в рядах захватчиков среди офицерского состава. Подразделения РФ не способны в полном объеме вести боевые действия, ведь их оставило на произвол высшее военно-политическое руководство.

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"Имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить во благо украинского народа", — добавили украинские бойцы.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины обороняют Харьков : идут в контрнаступление по многим направлениям в области. За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 74 артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня.

ТСН.ua

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