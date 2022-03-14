Контрнаступление Украины: ВСУ откинули российских оккупантов вблизи Изюма

Ситуация на подступах к городу остается сложной.

Вооруженные силы Украины ушли в контрнаступление в городе Изюм Харьковской области.

Об этом сообщил 14 марта советник министра МВД Вадим Денисенко.

По его словам, бои идут по разным направлениям. вблизи Киева слышна работа артиллерии. Возле Харькова также кафиры открывали огонь.

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"Под Изюмом также удалось совершить небольшое контрнаступление, и немного отбросить россиян. Ведь Изюм одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога к востоку на Донбасс", — добавил Денисенко.

Напомним, на Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.

На Слобожанском направлении российские захватчики пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, перегруппируют войска и пытаются возобновить наступление на Харьков и Сумы.

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