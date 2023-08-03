Контрнаступление в действии: ВСУ устроили "геноцид" российской артиллерии — Forbes

Украинские силы продолжают методическое продвижение по нескольким направлениям фронта. Российские войска пытаются контратаковать, но несут потери в живой силе и в технике.

Об этом пишет Forbes.

Несмотря на сложность контрнаступления, украинцы преобладают, по крайней мере, в одном из эпизодов более широкого замысла — в контрбатарейной борьбе. Украинские войска систематически ведут охоту на российскую артиллерию. В издании утверждают, что на каждую уничтоженную артустановку ВСУ приходится три российских. С 4 июня ВСУ уничтожили 91 артустановку, отмечают журналисты.

"Это удается достигнуть благодаря западной артиллерии и высокоточным боеприпасам для них, качественной разведке из украинских БПЛА и, вероятно, средств НАТО. Или это преимущество самих артиллеристов в обучении российским войскам", — пишет издание.

Аналитик Королевского института объединенных служб в Лондоне Джек Уотлинг говорит, что продолжается напряженная контрбатарейная дуэль.

"Украина побеждает РФ в контрбатарейной борьбе, несмотря на то, что в ВС РФ изменили тактику огневой поддержки. Они стали чаще менять позиции, а также вести огонь с нескольких позиций. Также враг стал больше полагаться на высокоточные боеприпасы", — отметил он.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе Вооруженные силы Украины активизировали свое контрнаступление двумя ударами на юге. Вероятно, атаки направлены на временно оккупированные города Запорожской области: Мелитополь и Бердянск.

По данным Генштаба, по состоянию на 3 августа 2023 года ВСУ уничтожили 247 850 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 620 военных.