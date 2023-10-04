Контрнаступление на Запорожье: работники ФСБ бегут из Токмака — глава ГВА

В оккупированном Токмаке происходит что-то странное: оттуда уехали сотрудники российской ФСБ, а всем "учреждениям" приказали не выходить на работу.

Из оккупированного Токмака в Запорожскую область выезжают работники российской ФСБ.

Об этом сообщил начальник Токмакской военной администрации Александр Чуб в комментарии "Радио Свобода".

"Всем "админучреждениям", коммунальным предприятиям, учебным заведениям сказали не выходить на работу в течение двух дней. Без объяснений. Может, провокация будет. Я точно знаю, что некоторые ФСБшники выехали из Токмака, но говорят якобы до конца недели вернутся", — заявил он.

"Некоторые сотрудники ФСБ уехали. Говорили, что мы выезжаем до понедельника. Это выехали из квартир, чтобы не занимали, сказали соседям. Это проверяется", – добавил Чуб в комментарии "Суспільному".

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне вывозят из Токмака школы, училище, техникум.

"Вчера вечером объявили, что сегодня не будут работать "админучреждения", магазины, рынок. К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо", — отметил он.

У Токмака РФ готовится к обороне

Федоров добавил, что вокруг Токмака россияне заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны.

По его информации, россияне не планируют "жест доброй воли" на оккупированной части Запорожской области, как это говорили некоторые эксперты.

Ранее экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж спрогнозировал, как ВСУ будут освобождать Токмак.

Читайте также: