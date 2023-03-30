Контрнаступление Вооруженных сил: генерал Романенко рассказал о важных моментах

Контрнаступление Вооруженных сил не начнется, пока Украина не выполнит задачу стратегической обороны. Да, украинские защитники должны остановить продвижение армии РФ, ликвидировать как можно больше россиян и их техники.

Об этом рассказал в эфире телемарафона военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко.

Эксперт подчеркнул: очень важно еще и то, чтобы оккупанты перешли к обороне. Впрочем, "эти задачи пока не выполнены", отметил Романенко. Между тем, Украина не только сосредоточивается на выполнении этих задач, а также формирует стратегические резервы для подготовки и осуществления контрнаступательных действий.

"По этому поводу начали сосредоточивать какие-то войска в Запорожском направлении. Видим, что там активизировались какие-то действия, взрывы в районе Мелитополя, в районе Ростова-на-Дону. И это важный симптом", — сказал он.

В предстоящем контрнаступлении, заметил генерал, может несколько направлений "для того, чтобы рассредоточить усилия противника".

Резервы для контрнаступления ВСУ должны составлять не менее трех корпусов по 20 тысяч бойцов с соответствующей техникой и подготовленных экипажей. "Это очень тяжелая работа, и она проходит", — ответил генерал Романенко.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас проходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Он убежден, что украинские защитники продолжат освобождать оккупированные территории, как это было в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

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