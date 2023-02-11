Контрнаступление Вооруженных сил: в NYT назвали вероятное направление

Мелитополь крайне важен для снабжения российских сил на юге.

Украинская армия может начать свое контрнаступление на юге Украины. Самым вероятным направлением ВСУ может стать Мелитополь в Запорожской области.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Авторы материала отмечают, что оккупированный РФ город расположен на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветки. Именно поэтому Мелитополь крайне важен для снабжения российских сил на юге.

В случае успешного прорыва Украины, отмечает NYT, "контроль России над Херсонской областью будет значительно ослаблен".

К слову, большинство оккупированной территории находится в пределах досягаемости ракет HIMARS. Именно это заставило оккупантов переместить составы, командные центры и другие критические запасы дальше фронта.

"Без линий поставок с востока российское подкрепление сможет прибывать только из Крыма гораздо более длинным маршрутом, который также находится в пределах досягаемости ракет HIMARS", — отмечает издание.

Вместе с тем NYT обращает внимание на ограниченные возможности наступления ВСУ на востоке, потому что агрессорка Россия закрепляет свои позиции и налаживает линии поставок еще с 2014-го.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что война в Украине подходит своей кульминации. Течение боевых действий шатнется в сторону Украины, подчеркнул он.

Читайте также:

Наступление Путина, украинская разведка на территории РФ, кадровые перестановки в Минобороны – Андрей Юсов