Контрнаступление Вооруженных сил: в NYT назвали вероятное направление

Мелитополь крайне важен для снабжения российских сил на юге.
Украинская армия может начать свое контрнаступление на юге Украины. Самым вероятным направлением ВСУ может стать Мелитополь в Запорожской области.
Об этом сообщает издание The New York Times.
Авторы материала отмечают, что оккупированный РФ город расположен на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветки. Именно поэтому Мелитополь крайне важен для снабжения российских сил на юге.
В случае успешного прорыва Украины, отмечает NYT, "контроль России над Херсонской областью будет значительно ослаблен".
К слову, большинство оккупированной территории находится в пределах досягаемости ракет HIMARS. Именно это заставило оккупантов переместить составы, командные центры и другие критические запасы дальше фронта.
"Без линий поставок с востока российское подкрепление сможет прибывать только из Крыма гораздо более длинным маршрутом, который также находится в пределах досягаемости ракет HIMARS", — отмечает издание.
Вместе с тем NYT обращает внимание на ограниченные возможности наступления ВСУ на востоке, потому что агрессорка Россия закрепляет свои позиции и налаживает линии поставок еще с 2014-го.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что война в Украине подходит своей кульминации. Течение боевых действий шатнется в сторону Украины, подчеркнул он.
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