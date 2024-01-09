Контрнаступление ВСУ 2023: в Раде ответили, довольны ли результатами

Среди задач контрнаступления 2023 года было не только продвижение украинских военных, но и другие цели, подчеркнул Завитневич.

Украинское контрнаступление ВСУ 2023 позволило зажать российскую армию на линии столкновения, лишить ее возможности усиливать оборонные позиции и создавать новые ударные группировки.

Такое мнение высказал глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.

Он напомнил, что употреблял термин не контрнаступление, а "летне-осенняя кампания", поскольку это включало более широкое значение, чем одна наступательная операция.

"Срок, который я тогда начал применять — "летне-осенняя кампания" — отвечал реалиям. Планы Сил обороны корректировались в соответствии с рядом факторов: способности врага, необходимость рационального использования ресурсов, минимизации наших потерь. На тактику действий Сил обороны влияли объемы и временные параметры" поступление помощи в безопасности", — пояснил он.

По его мнению, среди задач контрнаступления 2023 было не только продвижение украинских военных, а и другие цели.

"За счет этого на остальной территории Украины мы получили возможность проводить мероприятия по восстановлению ОПК, готовить резервы и нашу энергосистему к зиме. Давайте не забывать о многочисленных точных поражениях пунктов управления противника, его складах, скоплении техники, что нередко приводило к потере боеспособности целых военных частей и соединений врага на неделе", — заметил Завитневич.

Глава Комитета подчеркнул, что, сосредотачиваясь на украинском контрнаступлении, Россия уделяла меньше внимания военным объектам в Крыму, а это, в свою очередь, способствовало успеху операциям ГУР, СБУ, ВМС по "обнулению" Черноморского флота РФ и превращению оккупированного Севастополя в прифронтовый город. Еще одним показателем летне-осенней кампании стало и то, что Украина наладила свои коридоры для экспорта зерна.

"Однако все это почему-то выпало из виду некоторых представителей западных партнеров. Общаясь с ними, часто приходилось, как говорится, на пальцах объяснять опасность подмены парадигмы восприятия российско-украинской войны – то есть через призму того, что удалось или не удалось Украине, вместо того, чтобы оценивать достижение инициатора этой войны – России, тогда становится понятно, что ни в 2022, ни в 2023 году враг не достиг ни одной цели так называемой "сво", — подытожил он.

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