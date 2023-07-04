Контрнаступление ВСУ: британская разведка раскрыла коварную тактику россиян

В последние недели Российская Федерация определила приоритеты и усовершенствовала тактику, которая направлена на замедление контрследующих операций украинской бронетехники на юге.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

По данным разведчиков, в основе этого подхода лежит очень интенсивное использование Россией противотанковых мин. Так, в некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что, вероятно, оккупанты использовали гораздо больше мин, чем предусмотрено их военной доктриной.

Замедлив наступление Вооруженных сил Украины, российские войска затем пытаются наносить удары по украинской бронетехнике дронами-камикадзе, ударными вертолетами и артиллерией.

"Хотя Россия добилась определенного успеха при таком подходе на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы по-прежнему страдают от ключевых недостатков, особенно из-за чрезмерной нагрузки и нехватки артиллерийских боеприпасов", — отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Утром 4 июля в украинском Генштабе отчитались, что армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете отмечают, что ВСУ ведут контрнаступление на четырех участках фронта. Со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр американские специалисты сообщают, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.

В Минобороны говорят, что на Бахмутском направлении ВСУ имеют продвижение по населенным пунктам. По ее словам, на прошлой неделе была освобожденная площадь увеличена на 9 кв.км.

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