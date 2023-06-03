"Контрнаступление ВСУ будет стремительным": американский генерал спрогнозировал кульминацию боев

Петреус убежден, что Россия понесет масштабные потери в контрнаступлении.

Контрнаступление украинских войск будет стремительным, а его кульминация может наступить уже через 72-96 часов после начала, и Россия понесет масштабные потери.

Заявление об этом сделал экс-руководитель Центрального командования США в 2008-2010 годах и бывший директор ЦРУ (2011-2012) генерал Дэвид Петреус, пишет The Guardian.

Такое мнение высказал после недавней встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я предполагаю, что они добьются общевойскового эффекта, иными словами, они будут успешно проводить общевойсковые операции", — отметил он.

По словам Петреуса, в распоряжении Украины достаточно инженерных войск.

Также читайте В Одесской области мужчина заболел ботулизмом: ел консерву и копченое сало

"Они прорывают заграждения и разминируют минные поля, противовоздушную оборону, которая защищает их от российских самолетов, мощную броню от противотанковых ракет, глушащие радиосети россиян средства радиоэлектронной борьбы, а также артиллерию и минометы", — добавил он.

Тем временем, украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Вооруженных сил начать контрнаступление.

Читайте также: