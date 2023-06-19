Контрнаступление ВСУ: что известно об освобожденных селах и успехах военных

Силы обороны Украины в течение двух недель контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях взяли под контроль ряд населенных пунктов. Констрнаступление ВСУ происходит, как и предупреждали в Минобороны, без анонсов. Кроме того, военные обратились к украинцам сохранять информационную тишину.

ТСН.ua собрал все, что известно об освобожденных селах и наступательных операциях ВСУ.

11 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении сел Благодатное и Макаровка.

"На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров", – отметила она.

Это направление – на стыке Донецкой и Запорожской областей. Эти территории россияне захватили весной 2022 года.

В другом районе Донецкой области, возле Бахмута, украинские военные продвинулись на 250 метров возле Берховского водохранилища, добавила Маляр.

Утром, 12 июня, об освобождении села Сторожево вблизи Великой Новоселки сообщила 35 отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского.

Украинские военные сообщали, что в Сторожевом произошел бой, в котором погибли несколько десятков россиян, а четыре российских военных взяли в плен. На видеозаписи также заметна заброшенная российская техника с буквой Z и оставленные боеприпасы.

Институт исследования войны (ISW) сообщал, что украинские войска осуществили визуально подтвержденное наступление в западной части Донецкой области на стыке с Запорожской областью. Это, говорят эксперты, российские источники подтвердили, но пытались умолчать значение этих событий, утверждали, что речь идет якобы о захвате "серой зоны".

Накануне появилась информация, что вооруженные силы Украины деоккупировали село Пятихатки в Запорожской области.

"В течение двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки", — написала она.

По словам Маляр, всего подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров.

Захват Пятихаток позволит Силам обороны расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке. До нее от Пятихаток по прямой более 13,5 км.

Кстати, Телеграмм-каналы сообщают, что под Пятихатками ликвидирован заместитель командира батальона "Шторм.Осетия" вместе с кучей его прихвостней – уничтожен целый батальон.

Российские пропагандисты пишут, что его подразделение попало в окружение в Пятихатках.

Издание РИА-Мелитополь сообщает, что под Васильевкой сейчас идут ожесточенные бои. Оккупанты свозят в Мелитополь трупы военных автобусами.

Какая ситуация в освобожденных селах

Глава Малиновской громады Пологовского района, где расположены освобожденные села Левадное и Новодаровка, Владимир Шиш рассказал "Новости Приазовья", что после начала оккупации в этих населенных пунктах почти никто не проживал. Это небольшие села, в частности, в Новодаровке до полномасштабного вторжения были 4 семьи, говорит он.

"Примерно 102 га, это довольно хорошее поле. Там было 11 домов, но фактически проживали там 4 семьи — это 6 человек. Из них трое — преклонных лет и трое — 60+. Там были поля, фермерские хозяйства небольшие — 300- 350 га, которые обрабатывали эти площади. 17 апреля (2022 года) была оккупирована Новодаровка, людей там не осталось, ни одной. На сегодняшний день село без людей, поэтому никто там не пострадал", – заверил Шиш.

В Левадном в свое время размещалась тракторная бригада, говорит глава общины. По его словам, там тоже нет людей. Это маленький населенный пункт.

"Размещалась тракторная бригада, которая давала возможность работать 18 работникам громады. У них было 1800-1850 га земли, они обрабатывали их и приносили доход нашему сельскому совету. Люди там не проживали ни на начало вторжения, ни на период освобождения", — добавил он.

Заехать в эти села пока невозможно из-за соображений о безопасности.

Оккупанты паникуют и устраивают "эвакуацию"

На днях в социальных сетях стали распространять "документ", изданный оккупационной администрацией Запорожской области. В нем указывается о якобы начале "эвакуации" некоторых категорий жителей Токмака, Васильевки и Пологов в Симферополь и Керчь. Первоочередную "эвакуацию" российские оккупационные силы якобы обеспечивают сотрудничавшим с ними, а также работникам коммунальных служб.

Анна Маляр в тот день сообщила, что влияние российских оккупационных администраций на захваченных территориях стремительно снижается из-за их неспособности поддерживать приемлемый уровень жизнеобеспечения местного населения.

В Мелитополе Запорожской области российские военные устанавливают дополнительные блокпосты и осуществляют тотальную проверку местных жителей и автомобилей, рассказал мэр Иван Федоров. По его словам, десятки людей после проверок попадают в комендатуру, дальнейшая их судьба неизвестна.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Украинские силы могут на время приостановить контрнаступление и провести переоценку текущей тактики для будущих атак. Об этом сообщает Институт исследования войны.

Руководитель эстонского разведцентра полковник Марго Гросберг 16 июня заявил, что в ближайшую неделю наступление Украины не ожидается.

По информации издания The Wall Street Journal за 17 июня, украинское контрнаступление в основном остановилось для просмотра дальнейшей тактики.

Эти данные согласуются с недавними оценками ISW по масштабам и подходам локальных контратак Украины на юге и востоке. ISW ранее сообщал, что ВСУ пока не пускали в ход основную часть имеющихся сил. Основные усилия в контрнаступлении пока не были сделаны. Операционные паузы, напомнили военные исследователи, обычное явление крупных наступательных операций. Текущая остановка еще не означает, что контрнаступление ВСУ закончилось.

В то же время, в сообщении ISW говорится, что Силы обороны 18 июня проводили наступательные операции, по меньшей мере, на четырех участках фронта и достигли некоторых успехов.

Геолокационные кадры подтвердили ограниченное продвижение ВСУ в районе 30 км к югу от Кременной. Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что за последние две недели ВСУ продвинулись более чем на километр в районе города Донецк. Российские источники утверждали, что контрнаступление Украины идет к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки на границе Донецкой и Запорожской областей, что принесло локальные успехи.

Официальный представитель украинской Таврической группы войск капитан Валерий Шершень заявил, что российские силы продолжают контратаки на западе Донецкой и Запорожской областей и что у украинских сил "много работы".

Эксперт британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг считает, что решающая фаза операции украинских сил еще впереди, поэтому пока эксперты должны воздерживаться от любых оценок ее успеха или неудачи.

Как считает аналитик, украинские военные уже сумели прорвать начальные позиции армии РФ на широком участке фронта, однако пока им далеко до основной оборонительной линии.

Генерал Марк Милли считает, что на контрнаступление Украины уйдет значительное время, и за это придется заплатить высокую цену.

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