Контрнаступление ВСУ: Данилов ответил, кто и когда примет решение о его начале

Данилов подчеркнул, что утечка секретных данных США не повлияет на запланированное украинское контрнаступление.
Решение о начале украинского контрнаступления будет принято в последний момент.
Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов Tagesschau.
Чиновник добавил, что такое решение имеет право принять главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его штаб.
"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало ", – сказал Данилов.
Также секретарь СНБО прокомментировал утечку секретных материалов США. Он подчеркнул, что "спецслужбы должны быть более бдительными, когда речь идет о секретных документах", однако, как он подчеркнул, это не повлияет на запланированное украинское контрнаступление.
По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша.
"Однако данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и в каком направлении – эта информация вполне секретна. Если кто-то думает, что она у них есть, я их поздравляю. Но я не знаю, откуда они могли ее взять ", – сказал он.
Украинское контрнаступление: последние новости
Напомним, на фоне многочисленных прогнозов по контрнаступлению Сил обороны в Минобороны сделали важное заявление. Заместитель министра обороны Анны Маляр подчеркнула, что официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека — президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Между тем в СНБО отметили, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта, однако когда он начнется, граждане это увидят.
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