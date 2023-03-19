Контрнаступление ВСУ: эксперт объяснил, будут ли задействованы "необстрелянные бойцы"

Во время военных учений для контрнаступления организуется их взаимодействие для выполнения контактного боя в различных условиях местности.

Среди бойцов, которые проходят обучение за границей и станут основой группировки ВСУ для контрнаступления, могут быть люди с боевым опытом.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге.

По его словам, украинских военнослужащих, которые проходят обучение за границей, нельзя называть "необстреляними бойцами", поскольку во время этого обучения их именно "обстреливают" и "обкатывают", чтобы организовать взаимодействие в ходе выполнения контактного боя в разных условиях местности.

“Это не так, как было в первые месяцы войны, когда набирали и отправляли на фронт, потому что нужно было затыкать дыры и спасать положение, когда российские войска наступали со всех сторон, а мы отражались, как могли. Это хорошо обученное войско, имеющее большие шансы на успех”, — подчеркнул Жданов.

Кроме того, эксперт отметил, что в группировку, которая будет осуществлять контрнаступление, могут попадать люди с боевым опытом, прошедшие войну.

“Они могли быть назначены из действующих на фронте частей на обучение за рубежом. По возвращении из учебы их отправляют не в их части, а в состав новообразованной бригады в составе контрнаступательной группировки”, — пояснил он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов предположил, что контрнаступление Украины может начаться в мае, а к тому времени война будет позиционной.

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