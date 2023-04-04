Контрнаступление ВСУ: эксперт объяснил, есть ли у Украины потенциал для освобождения всех своих территорий

Вооруженные силы Украины уже готовы к решающему весеннему контрнаступлению, пишет издание The New York Times.

О подготовке Украины к предстоящему удару по армии России рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Петр Черник.

По его словам, вопросы контрнаступления в нашем медийном пространстве "сильно перегрели".

"Контрнаступление будет неизбежно и в обязательном порядке. А когда, как и при каких обстоятельствах, какими силами и средствами и в каких направлениях, нужно действительно оставить в своеобразной тишине и отдать это на откуп нашим военным. Только они имеют право об этом говорить и реализовывать", – говорит эксперт.

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Он считает, что Украина сейчас колоссально нарастила свой военный потенциал.

"Только один беспрецедентный бронеакет со времен Второй мировой войны в части количество, качество и время предоставления. За всю Вторую мировую войну Советский Союз получил почти 12 тысяч бронетехники от союзников. Мы понимаем, насколько это большая цифра. А это стратегический признак того, что У Украины есть потенциал для освобождения всех своих территорий», — отмечает эксперт.

Эксперт добавляет, что на фоне этого российские оккупанты через несколько недель смогли построить в оккупированном Крыму целую сеть окопов и заграждений. В частности, об этом свидетельствуют спутниковые фотографии.

"Вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые обработки и артиллерийские установки, вырыли рвы. Как можно оценить ту группировку вражеских войск в Крыму, которая сейчас там находится и как враг там готовится к украинскому наступлению", — добавляет он.

Несмотря на это, Черник отмечает, что не стоит недооценивать врага.

«Конечно, врага не нужно недооценивать. Он учится. То, что Крым — большая милитарная база, давно не секрет. Боевой потенциал тамошних войск наращивается с 2014 года. В части копий рвов вдоль Черного моря нет ничего другого, кроме классического пропагандистского нарратива, призванного поднять исключительно их мотивационный дух — неонацисты близко и нужно делать все возможное, чтобы Крым не сдать», – резюмирует эксперт.

Отметим, что многочисленные заявления руководства Украины и западных союзников о подготовке контрнаступления ВСУ являются частью информационной войны, чтобы психологически давить на российских оккупантов. В результате, когда контрнаступательные действия действительно начнутся, деморализованная армия РФ может быстро "посыпаться".

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