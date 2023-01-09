Контрнаступление ВСУ: эксперт объяснил, на каком этапе подготовка

Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление и находятся на этапе накопления ресурсов и нового западного оружия.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко во время всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

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"Ни для кого не секрет, что подготовка к контрнаступательным действиям идет, цель деоккупации украинской территории никто не отменял. Сейчас мы на этапе, предшествующем наступательному или контрнаступательному — это накопление ресурсов для этого важного этапа с помощью наших партнеров, которые нам передают оружие", – отметил Мусиенко.

По его словам, на сегодняшний день проведение контрнаступательного этапа во многом зависит "в частности от скорости принятия решений и передачи нам оружия от наших партнеров".

"Решение есть, теперь дело за передачей. Более того, я допускаю, что это не финальные решения, "Брэдли" не ограничатся, будет больше бронетехники и танков. Думаю, что мы после 20 января, следующего заседания в формате "Рамштайн", про это услышим", — добавил эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в этом году Украина получит от западных партнеров оружие, которое не удалось получить в прошлом году.

"Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое", — отметил Кулеба.

Глава МИД также сообщил, что Вооруженные силы Украины в скором времени могут получить немецкие танки Leopard.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью британским СМИ сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

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