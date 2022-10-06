Контрнаступление ВСУ: эксперт рассказал, как оккупанты бегут с Луганщины

Российские оккупанты все чаще убегают из Луганской области на фоне заявлений Украины о начале освобождения региона. Военные РФ забирают машины у местных жителей, чтобы спастись от контрнаступления ВСУ.

Об этом рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский на Youtube-канале ТСН.

На вопросы, какие настроения у оккупантов в Луганской области, Лисянский ответил:

"Убегают оккупанты, коллаборантов бросают. Там выезд на границе с РФ. Позавчера они заявили, что вроде бы этой границы не будет, но передумали — границу оставили, потому что поток был страшный из-за этих территорий. Паника есть. Мы зафиксировали, что в Северодонецке на Луганщине, в Сватово, в Старобельске было семь случаев угонов авто у местного населения — просто забирали. Я помню такие же ситуации в 2014 году, так же оккупанты убегали из Дебальцево — забирали транспорт у местных и выезжали на гражданских номерах".

По его словам, на сегодняшний день сложилась очень критическая ситуация с точки зрения местного населения – "оккупанты бегают, забирают у них авто, сами убегают".

Лисянский добавил, что по его данным, из оккупированного Северодонецка сбежала группа работников из Ингушетии.

"Я не знаю, зачем они приехали — или металл резать, или еще что-то разворовывать. Они уехали пять дней назад, потому что, как они объясняли, "мы боимся, что украинцы вернутся в Северодонецк". Это определенный индикатор", – отметил эксперт.

Старт деоккупации Луганской области

Первым освобожденным от оккупантов населенным пунктом области стала Белогоровка. Ее ВСУ деоккупировали в 20-х числах сентября. Там украинские защитники уничтожили немало российской техники, захватили трофеи и взяли в плен более 20 оккупантов.

5 октября глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил об официальном начале ее освобождения украинскими силами. В некоторых населённых пунктах были установлены национальные флаги.

В этот же день Гайдай заявил об освобождении шести населенных пунктов Луганщины. Он также посоветовал жителям оккупированных территорий Луганщины выехать как можно дальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует, что у ВСУ в Луганской области есть все шансы освободить город Сватово.

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