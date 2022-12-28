Контрнаступление ВСУ: эксперт рассказал, ждать ли от оккупантов "жеста доброй воли"

Российские оккупанты на юге Украины могут осуществить масштабный "жест доброй воли" в случае контрнаступления ВСУ в Запорожской области.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Комментируя возможность дальнейшего вывода российского оккупационного контингента, так называемого жеста доброй воли, Снегирев отметил, что россияне сейчас рассматривают возможность контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении как одну из приоритетных.

"Соответственно, если ВСУ удастся деоккупировать Мелитополь, тогда вопрос о пребывании российского контингента на левом берегу Днепра риторический. Фактически, россияне будут отрезаны от баз снабжения. Мелитополь — ключевая логистическая составляющая — две автодороги и железная дорога, по которым перебрасывается личный состав, снаряжение, военная техника для нужд оккупационных войск не только в Запорожской и Херсонской области, но и в Автономной Республике Крым", – пояснил он.

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По словам эксперта, после того, как на прошлой неделе Вооруженные силы Украины нанесли точечный удар по российской колонне на Чонгарском перешейке, "стало понятно, что мы держим под контролем не только левый берег Днепра, Херсонщину, но и фактически ворота в Крым".

"И при этих условиях дальнейшее пребывание россиян становится более проблематичным. Правый берег, контролируемый ВСУ, выше, чем левый, где находятся россияне. Мы их фактически расстреливаем, учитывая, что тактико-технические характеристики оружия, предоставленного нам нашими западными партнерами, вдвое превышают аналогичные образцы российского вооружения. Поэтому шансы у них минимальны", – убежден он.

Как отметил Снегирев, мы то и дело слышим сообщения из Херсонской и Запорожской областей об ударах по местам скопления техники, казармам с личным составом, складам с БК.

"Это тот же сценарий деоккупации – так называемые каскадные операции. Первым этапом является нанесение ударов по местам накопления, второй – взятие под контроль логистической составляющей, а это дороги, мосты и все остальное. И третье – непосредственная военная операция", – пояснил эксперт.

По его мнению, сегодня и можно говорить о втором этапе деоккупации – взятии под огневой контроль локаций, дорог.

"Создаются условия, когда удержание территорий невозможно за счет отсутствия ротации, подвоза БК и горюче-смазочных материалов. Поэтому у нас есть основания для сдержанного оптимизма относительно дальнейших "жестов доброй воли", — добавил Снегирев.

Напомним, Дмитрий Снегирев также рассказал, что оккупанты пытаются проводить контратаки против ВСУ на трех направлениях на Донбассе, накапливают там живую силу и технику. По словам эксперта, об оперативной паузе на фронте речь не идет.

Снегирев также рассказал, что одновременное продвижение ВСУ и в районе Кременной, и в районе Сватового фактически создает условия для оперативного окружения российской группировки, которая сосредоточена в конгломерате крупных городов: Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Попасная. По разным оценкам, там могут оказаться в окружении 15-30 тысяч россиян.

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