Контрнаступление ВСУ: эксперты предостерегают от завышенных ожиданий — NYT

Для оценки успеха контрнаступления ВСУ потребуются недели или даже месяцы, поэтому аналитики предостерегают от завышенных ожиданий.

Об этом пишет издание The New York Times.

По данным издания, ссылающегося на украинских военных, российские окопы очень хорошо обустроены. ВС РФ умеют удерживать свои позиции. Более того, местность на юге Украины такова, что наступать там трудно. Широкие открытые поля, небольшие высоты заставляют ВСУ сталкиваться с трудностями.

Однако, как заявил эксперт по обороне Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, ВСУ еще не задействовала большую часть своих сил, подготовленных к контрнаступлению. Именно поэтому темпы продвижения такие медленные.

"Если бы они бросили все силы прямо сейчас и темпы были бы медленными, это было бы проблематично", — сказал он журналистам.

Кроме того, по его мнению, проблемой также является российская авиация, у которой есть шанс бить по украинским войскам.

"На протяжении всей войны боевые самолеты и ударные вертолеты ВС РФ избегали контролируемого Украиной воздушного пространства, опасаясь быть сбитыми, но контрнаступление ВСУ открывает перед ними новые возможности", — отмечают журналисты.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Украинское контрнаступление продолжается. Силы обороны освободили уже восемь населенных пунктов на юге: Пятихатки, Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка и Благодатное.

По состоянию на 22 июня Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях: Новоданиловка — Роботино, Малая Токмачка — Вербовое, Свободное Поле — Макаровка, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские силы могут на время приостановить контрнаступательную операцию и провести переоценку текущей тактики для будущих атак. Об этом сообщает Институт исследования войны.

Руководитель эстонского разведцентра полковник Марго Гросберг 16 июня заявил, что в ближайшую неделю наступление Украины не ожидается.

По информации издания The Wall Street Journal за 17 июня, украинское контрнаступление в основном остановилось для просмотра дальнейшей тактики.

Эти данные согласуются с недавними оценками ISW по масштабам и подходам локальных контратак Украины на юге и востоке. ISW ранее сообщал, что ВСУ пока не пускали в ход основную часть имеющихся сил. Основные усилия в контрнаступлении пока не были сделаны. Операционные паузы, напомнили военные исследователи, обычное явление крупных наступательных операций. Текущая остановка еще не означает, что контрнаступление ВСУ закончилось.

Президент Владимир Зеленский признал, что прогресс в контрнаступлении "медленнее, чем хотелось бы".

Генерал Марк Милли считает, что на контрнаступление Украины уйдет значительное время, и за это придется заплатить высокую цену.

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