Контрнаступление ВСУ – это еще не кульминация: эксперт рассказал, когда будут результаты

Контрнаступление Украины еще не достигло своей кульминации, эксперт рассказал, когда нужно ждать результатов.

Контрнаступление украинских военных еще не достигло своей кульминации, поэтому не стоит обращать внимание на критику американских журналистов относительно результатов наступления. Подобные призывы – это не официальная позиция властей США.

Об этом в комментарии "Фокус" рассказал бывший генеральный директор Директората по национальной безопасности и обороне в ОП Иван Апаршин.

"Заявления журналистов или аналитиков – не официальная позиция Белого дома. Если это будут официальные заявления, тогда можно говорить, что нам дают возможность еще на одну попытку. Пока мы этого не слышим. Контрнаступление не прошло еще до своей кульминации, впереди еще по меньшей мере два месяцы, потому давайте подождем", — отметил он.

Апаршин также отметил, что военно-политическое руководство Украины имеет планы как максимально результативно закончить военную кампанию в этом году.

"У Украины нет такой прочной экономики, чтобы переводить войну на последующие годы", — резюмировал эксперт.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало, что Запад готовит Украину к новому наступлению в 2024 году.

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