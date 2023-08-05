Контрнаступление ВСУ: генерал рассказал о сложностях на южном направлении

Командующий Сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал о сложности ведения Силами обороны Украины наступательных действий на южном направлении. По его словам, противник устроил на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных ограждений, которая состоит из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, их плотность достаточно велика.

Об этом пишет Military Media Center.

Герега отметил, что полосы заграждений включают в себя противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонные пирамиды (так называемые "зубы дракона"), противотанковые ежи, проволочные препятствия.

"Противник коварно использует мины, в том числе таким образом, чтобы их нельзя было изъять. Для преодоления таких заграждений необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых должен быть способен проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники, наличие которой на такое количество заграждений недостаточно", — пояснил он.

Для наращивания возможностей Сил обороны в преодолении минно-взрывных заграждений противника в группировке сил и средств поддержки сформировано пять инженерно-саперных батальонов.

По словам бригадного генерала, часть личного состава подразделений ВСУ уже прошла подготовку за границей (около 200 военнослужащих) и выполняет задачи в составе определенных группировок, а также разминирование деоккупированных территорий в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. В течение июля-августа еще около 150 военнослужащих пройдут подготовку за границей.

"Инженерные подразделения получили от стран-партнеров в качестве материально-технической помощи до 100 единиц специальной техники, необходимой для проработки проходов во взрывных и невзрывных заграждениях (инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые составители и др.). В настоящее время осуществляется подготовка экипажей указанной техники за рубежом. Успешное выполнение задач военными инженерами и саперами позволяет нашим защитникам проводить наступательные действия по определенным направлениям и приближать победу", — резюмировал Герега.

Напомним, общие боевые потери России к утру 5 августа составляют уже 248 490 кафиров. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 620 российских захватчиков.

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