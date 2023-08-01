Контрнаступление ВСУ: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Украинские Вооруженные силы контрнаступают у Бахмута Донецкой области. Ведут наступательные действия южнее города. Идут тяжелые бои.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, подразделения Сил обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российских захватчиков на Лиманском и Купянском направлениях.

"Продолжаются тяжелые бои, враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери.", — заявил спикер.

Контрнаступление ВСУ

В Минобороны успехи контрнаступления ВСУ называют "украинским военным феноменом", поскольку наша армия наступает, не имея преимущества россиянам. У противника больше всего.

Наступление Вооруженных сил Украины уже имеет результаты, говорит командующий Национальной гвардией Александр Пивненко. По его словам, Силы обороны совершат прорыв там, где никто не ждет.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ успешно наступают на Бахмутском направлении. За прошедшую неделю на этом направлении украинские военные уволили 2 кв. км. Они ведут успешные наступательные действия в районах южнее города.

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